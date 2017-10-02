Белорусский пловец Илья Шиманович входит в топ-10 общего зачета Кубка мира

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После четырех этапов на счету белоруса 63 балла. Илья Шиманович делит шестое место с Кристианом Динером из Германии. Возглавляет общий зачет Кубка мира по плаванию Чад ле Кло из ЮАР — 234 балла.

На завершившемся этапе в Гонконге на счету Ильи Шимановича три награды: серебряная на дистанции 200 м брассом, бронзовые по итогам выступления на 50 м и 100 м брассом. Успешным оказался турнир и для другого белоруса — Павла Санковича. Как сообщалось, в Гонконге Санкович завоевал золотую награду на дистанции 50 м на спине, а также финишировал третьим на 100 м на спине. Павел Санкович в общем зачете КМ занимает 11-е место — 48 очков.

Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по плаванию в ГонконгеВ финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом белорусский пловец Илья Шиманович показал второй результат — 2 мин. 05,02 сек. Первым коснулся бортика бассейна спортсмен из России Кирилл Пригода — 2 мин. 04,02 сек. Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине в ГонконгеБелорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России — 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву — 23,76 сек. Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды.

Пятый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде пройдет с 4 по 5 октября в Дохе (Катар). В текущем сезоне общий призовой фонд Кубка мира составляет $2 млн.