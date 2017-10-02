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2 октября 2017, 19:35 | Водные: Плавание | ТАСС

Леонов: Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Казань станет местом проведения этапов Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам министра спорта Татарстана проведение этого турнира даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде который пройдет в Казани в 2022 году. Увеличить
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«Казань примет Кубок мира по плаванию с 2018 по 2022 годы. Мы подписали четырехлетнее соглашение между столицей Татарстана и Международной федерацией плавания. Точные даты пока неизвестны, но это вопрос времени», — сказал Леонов.

По словам Леонова, проведение этапа Кубка мира по плаванию даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году.

«Это очень важное событие не только для России, но и для всей республики Татарстан. Надеюсь, что теперь больше молодых ребят займутся плаванием и блеснут успехами в национальной сборной в самое ближайшее время. Проведение Кубка мира в Казани особенно важно перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, это придаст дополнительную мотивацию спортсменам и всем нам», — отметил он.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.
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