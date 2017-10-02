Леонов: Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы

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«Казань примет Кубок мира по плаванию с 2018 по 2022 годы. Мы подписали четырехлетнее соглашение между столицей Татарстана и Международной федерацией плавания. Точные даты пока неизвестны, но это вопрос времени», — сказал Леонов.

По словам Леонова, проведение этапа Кубка мира по плаванию даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году.

«Это очень важное событие не только для России, но и для всей республики Татарстан. Надеюсь, что теперь больше молодых ребят займутся плаванием и блеснут успехами в национальной сборной в самое ближайшее время. Проведение Кубка мира в Казани особенно важно перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, это придаст дополнительную мотивацию спортсменам и всем нам», — отметил он.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.