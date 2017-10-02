Несгибаемая Юлия Ефимова: от войны к победам

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Российский спорт уже второй год находится в тяжелой ситуации. До сих пор под вопросом выступление олимпийской и паралимпийской сборных в Пхенчхане, международная федерация по тяжелой атлетике отстранила российскую команду от соревнований под своей эгидой, допустив только молодежь и юниоров, аWADA выясняет легитимность права проведения Россией чемпионата мира по не названному пока виду спорта.

Несмотря на все эти проблемы, россияне продолжают держать высокую планку во многих видах, в том числе на чемпионате мира по легкой атлетике, где им не разрешили представлять свою страну. В таких непростых условия Мария Ласицкене смогла выиграть в прыжках в высоту, прыгунья в длину Дарья Клишина завоевала свою первую медаль на чемпионатах мира, а Сергей Шубенков выиграл серебро в своем коронном забеге на 110 м с барьерами.

В индивидуальных видах спорта особо успешны девушки, которые продолжают добиваться высоких результатов, игнорируя все, что происходит вокруг.

То же самое можно сказать и о прославленной пловчихе Юлии Ефимовой, победившей в этом году на чемпионате мира по плаванию в Будапеште на дистанции 200 м брассом, став пятикратной чемпионкой мира.

Ее карьера не всегда складывалась так, как ей хотелось, и с Юлией едва не случилась трагедия перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.

Доклад Макларена и обвинения России в допинговых махинациях отразились на судьбе многих атлетов, и Ефимова едва не попала под этот каток, когда была на грани исключения из олимпийской сборной. Однако стартовать в Рио ей удалось — правда, под недовольный гул зрителей и выслушивание критики от коллег. И, наконец, она добилась триумфа в Будапеште, где заставила олимпийскую историю отойти на второй план.

Информационное поле вокруг Ефимовой сконцентрировано в основном вокруг событий последнего года, однако весь ее жизненный путь сложился непросто.

Детство под бомбами

Юлия родилась в 1992 году в столице Чечни Грозном, тогда еще не объятом войной. В декабре 1994 года российские войска вошли на территорию Чеченской республики. 19-го числа по Грозному был нанесен первый бомбовый удар, а в последний день года начался штурм города. Не дожидаясь начала боевых действий на улицах Грозного, семья Ефимовых покинула город и переехала жить в Волгодонск, где в возрасте шести лет ее отец тренер по плаванию Андрей Ефимов начал тренировать будущую чемпионку мира в возрасте шести лет.

Увы, но и тут ее застали отголоски чеченской войны. В сентябре 1999 года по России прокатилась волна терактов. После взрывов жилых домов в Москве и Буйнакске в Волгодонске также прошла серия терактов, последний из которых оказался самым страшным — в припаркованном автомобиле сработало взрывной устройство мощностью более 1 тыс кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадало более 15 тыс. человек и повреждено 37 домов. На этот раз семья осталась в городе.

Только в 2005 году Ефимова переехала в Таганрог, где стала тренироваться под руководством другого известного специалиста Ирины Вятчаниной — матери известного спиниста Аркадия, выступающего ныне за США.

На долю Юлии и так выпало немало испытаний в детстве, и, казалось, уже хватит.

Она быстро ворвалась в элиту мирового плавания и уже в 17 лет стала чемпионкой мира в Риме на дистанции 50 м брассом, а также завоевала серебро на стометровке.

Следующий чемпионат прошел для менее успешно — там она выиграла два серебра, а на Олимпиаде в Лондоне лишь одну бронзу. Зато в Барселоне-2013 Ефимовой покорились две дистанции — 50 и 200 м.

Стремительно идущая вверх карьера испытала не себе серьезный удар, когда в январе 2014 года WADA объявило о положительной допинг-пробе Ефимовой на стероидный гормон, взятой в октябре 2013-го во внесоревновательный период.

Пловчиха призналась, что употребляла биологически активную добавку (БАД) в процессе подготовки к зимним стартам на «короткой воде», и именно она содержала запрещенный препарат. Спортсменка была дисквалифицирована на полтора года.

Отбыв дисквалификацию, Юлия на домашнем чемпионате мира в Казани впервые в карьере выиграла золото на стометровке брассом, которое стало уже ее четвертым на столь престижных соревнованиях.

Тяжелый високосный год

Казалось, ситуация вокруг нее успокоилась, и она начала постепенно готовиться к олимпийскому сезону, однако гром грянул с неожиданной стороны. В начале 2016 года произошел известный скандал с мельдонием, который с 1 января 2016 года стал запрещенным препаратом. В первые три месяца года огромное количество россиян сдали на положительные тесты на это вещество и были сразу же временно отстранены.

В дальнейшем почти всем удалось доказать, что они его принимали еще в прошлом году, когда он не находился в списке запрещенных веществ. Тем не менее, с 17 марта по 12 июля Ефимова, которая также сдала положительную пробу, была временно отстранена от участия в стартах.

Решив проблему с мельдонием, Юлия успела выступить лишь на одном турнире в Лос-Анджелесе, после чего Международная федерация плавания (FINA) отказала ей в допуске на Игры в Рио.

Доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена нанес колосаальный удар по российскому спорту.

Его первая часть вышла в начале лета, и реакцией МОК на заявления канадского профессора стала полунейтральная позиция. Комитет решил отдать право решения в руки международных федераций по видам спорта. Было также вынесено постановление, что российские спортсмены, имеющие положительную историю с допингом, не должны допускаться к Олимпиаде.

Так как Юлия уже имела на своем счету одну дисквалификацию, FINA не стала церемониться, а просто запретила ей стартовать в Рио. К счастью, спортсменка успела подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отменил решение FINA.

Тем не менее, выступление Юлии в Рио стало, возможно, самым тяжелым в ее карьере. Большинство зрителей в бассейне агрессивно болели против нее и буквально ее освистывали. Мало того, россиянка не получила поддержки даже от коллег. Ее главная соперница американка Лилли Кинг не скрывала своего отрицательного отношения к Ефимовой и заявляла об этом на пресс-конференциях и в интервью.

В таких кошмарных психологических условиях Ефимова смогла превзойти достижение Лондона и выиграла две серебряные медали — на 100 и 200 м брассом. Все очень хорошо помнят пресс-конференцию после стометровки, где первым же вопросом к ней стал об отношении к ней зрителей.

Юлия держалась, как могла, предельно дипломатично ответив журналисту, но все заметили, что она едва сдерживала слезы.

Есть такое расхожее выражение — «серебро с золотым отливом». Оно применяется, когда, занявший второе место спортсмен заслужил золото ничуть не меньше, чем победитель, но высшая ступень подиума, к сожалению, только одна. Так вот, достоинство ее наград вообще не имело значения, потому что выйти на старт заплыва, испытывая в свою сторону эмоции, граничащие с ненавистью, — бесценно. Такое дается не в результате тренировок и упорной работы.

Это черта характера, который у Юлии силен настолько, что его нельзя сломить ничем — даже войной и терактами.

В этом году на чемпионате мира по плаванию в Будапеште Ефимова выиграла пятое золото чемпионатов мира на дистанции 200 м. Публика в Венгрии была гораздо более лояльной к ней, нежели в Бразилии. И только Кинг продолжала косо смотреть на лучшую пловчиху России, но это уже было неинтересно не только Юлии, но и зрителям и большинству журналистов.

Своя команда

В начале этого года Ефимова объявила о создании первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team, которая собрала под свои знамена уже приличное количество спортсменов. Команда успешно завершила год и начала подготовку к следующему сезону.

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В этом году Ефимова не так часто появлялась в бассейне. После чемпионата в Будапеште она стартовала лишь на первом этапе Кубка мира в Москве, где она не выиграла медалей. Остальные этапы Ефимова и вовсе пропустила.

В конце года, с 13 по 17 декабря, в Копенгагене пройдет чемпионат Европы на короткой воде.

Ефимова не всегда принимает в них участие, но мы надеемся, что сможем снова увидеть ее в деле в этом году и поболеть за одну из лучших спортсменок России.