Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине в Гонконге

Белорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России — 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву — 23,76 сек. Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды. Ранее на дистанции 200 м брассом второе место в Гонконге занял Илья Шиманович.

Следующий этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится 4—5 октября в Дохе.