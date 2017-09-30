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30 сентября 2017, 19:00 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом белорусский пловец Илья Шиманович показал второй результат — 2 мин. 05,02 сек. Первым коснулся бортика бассейна спортсмен из России Кирилл Пригода — 2 мин. 04,02 сек. На третью ступень пьедестала поднялся голландский атлет Арно Камминга — 2 мин. 05,28 сек.

Текущий Кубок мира по плаванию проводится в бассейне на дистанции 25 метров.

Одним из самых громких успехов этого сезона у Ильи Шимановича связан со Всемирной летней универсиаде в Тайбэе, где белорусский спортсмен завоевал две золотые награды.

Финал азиатского этапа Кубка мира по плаванию пройдет 2—5 октября в Дохе (Катар).

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