Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге

В финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом белорусский пловец Илья Шиманович показал второй результат — 2 мин. 05,02 сек. Первым коснулся бортика бассейна спортсмен из России Кирилл Пригода — 2 мин. 04,02 сек. На третью ступень пьедестала поднялся голландский атлет Арно Камминга — 2 мин. 05,28 сек.

Текущий Кубок мира по плаванию проводится в бассейне на дистанции 25 метров.

Одним из самых громких успехов этого сезона у Ильи Шимановича связан со Всемирной летней универсиаде в Тайбэе, где белорусский спортсмен завоевал две золотые награды.