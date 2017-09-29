Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/31168895/
29 сентября 2017, 13:40 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Казань примет российский этап КМ-2018 по плаванию, осталось согласовать детали

Казань, а не Москва примет этап Кубка мира по плаванию в сезоне-2018, осталось согласовать детали и подписать договор, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Казань а не Москва примет этап Кубка мира по плаванию в сезоне-2018 осталось согласовать детали и подписать договор заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последние годы российский этап Кубка мира проводился в Москве.

«Казань подтвердила свое желание принять российский этап Кубка мира. Договор подготовлен, осталось согласовать детали. С условиями проведения они согласны. У нас ситуация была такая: или Казань, или Москва. Казань подтвердила все, что необходимо, поэтому так оно и случится. От FINA здесь уже дополнительного решения не требуется. Это был наш внутренний вопрос, какой из городов примет российский этап», — сказал Сальников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Также город является постоянным местом проведения этапа Мировой серии по прыжкам в воду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

МПК перенес ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике

МПК перенес ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике

ТАСС, 20 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение перенести чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые должны были пройти в Мехико с 30 сентября по 6 октября, из-за землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото