Казань примет российский этап КМ-2018 по плаванию, осталось согласовать детали
Казань, а не Москва примет этап Кубка мира по плаванию в сезоне-2018, осталось согласовать детали и подписать договор, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В последние годы российский этап Кубка мира проводился в Москве.
«Казань подтвердила свое желание принять российский этап Кубка мира. Договор подготовлен, осталось согласовать детали. С условиями проведения они согласны. У нас ситуация была такая: или Казань, или Москва. Казань подтвердила все, что необходимо, поэтому так оно и случится. От FINA здесь уже дополнительного решения не требуется. Это был наш внутренний вопрос, какой из городов примет российский этап», — сказал Сальников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Также город является постоянным местом проведения этапа Мировой серии по прыжкам в воду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter