Казань примет российский этап КМ-2018 по плаванию, осталось согласовать детали

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В последние годы российский этап Кубка мира проводился в Москве.

«Казань подтвердила свое желание принять российский этап Кубка мира. Договор подготовлен, осталось согласовать детали. С условиями проведения они согласны. У нас ситуация была такая: или Казань, или Москва. Казань подтвердила все, что необходимо, поэтому так оно и случится. От FINA здесь уже дополнительного решения не требуется. Это был наш внутренний вопрос, какой из городов примет российский этап», — сказал Сальников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Также город является постоянным местом проведения этапа Мировой серии по прыжкам в воду.