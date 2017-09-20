МПК перенес ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике
ТАСС, 20 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение перенести чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые должны были пройти в Мехико с 30 сентября по 6 октября,
из-за землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Видимо, что-то случилось...
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В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к
Отмечается, что два спортивных объекта, которые должны были принять турниры, серьезно не пострадали, однако значительный ущерб был нанесен отелям, где должны были расположиться спортсмены и должностные лица.
«После страшного землетрясения все наши мысли и молитвы о народе Мексики, — сказал президент МПК Эндрю Парсонс. — В результате этой трагедии мы полностью согласны с тем, что немедленная реакция мексиканских властей должна заключаться в восстановлении разрушений, а не в организации двух крупных спортивных соревнований. Поэтому мы договорились с местным организационным комитетом и властями Мехико и приняли решение отложить чемпионаты мира».
Новое время проведения соревнований пока не определено.
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