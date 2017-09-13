Тренер: Чемпион мира по плаванию Чупков выступит на ЧР, но не будет отбираться на ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чупков ранее заявил, что не выступит на декабрьском чемпионате Европы в Копенгагене, для которого квалификационным будет ноябрьский чемпионат России по плаванию на короткой воде в Казани.

«На чемпионате России Антон выступит, но речь не будет идти о квалификации на чемпионат Европы на короткой воде. Этот турнир он пропустит, все в силе, потому что мы не хотим “сужаться”, подводиться и так далее. Будем готовиться к чемпионату Европы в Глазго», — сказал Немтырев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».