Тренер: Чемпион мира по плаванию Чупков выступит на ЧР, но не будет отбираться на ЧЕ
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира по плаванию Антон Чупков выступит на ноябрьском чемпионате России на короткой воде, но не будет квалифицироваться на чемпионат Европы, заявил тренер спортсмена Александр Немтырев.
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Чупков ранее заявил, что не выступит на декабрьском чемпионате Европы в Копенгагене, для которого квалификационным будет ноябрьский чемпионат России по плаванию на короткой воде в Казани.
«На чемпионате России Антон выступит, но речь не будет идти о квалификации на чемпионат Европы на короткой воде. Этот турнир он пропустит, все в силе, потому что мы не хотим “сужаться”, подводиться и так далее. Будем готовиться к чемпионату Европы в Глазго», — сказал Немтырев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Первый чемпионат Европы по летним видам спорта, который в дальнейшем планируется проводить раз в четыре года, пройдет в Глазго и Берлине
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