Немтырев: Чупков стартует на этапах КМ по плаванию в Пекине, Токио и Сингапуре
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира по плаванию Антон Чупков стартует на этапах Кубка мира в Пекине, Токио и Сингапуре, сообщил тренер спортсмена Александр Немтырев.
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В Пекине соревнования пройдут
«Антон собирается выступить на этапах Кубка мира, но не на ближайших, а на последних трех — в Пекине, Токио и Сингапуре», — сказал Немтырев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Ранее Немтырев сообщил «Р-Спорт», что Чупков выступит на ноябрьском чемпионате России по плаванию на короткой воде, но пропустит чемпионат Европы в Дании.
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