Немтырев: Чупков стартует на этапах КМ по плаванию в Пекине, Токио и Сингапуре

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В Пекине соревнования пройдут 10—11 ноября , в Токио — 14—15 ноября , в Сингапуре — 18—19 ноября .

«Антон собирается выступить на этапах Кубка мира, но не на ближайших, а на последних трех — в Пекине, Токио и Сингапуре», — сказал Немтырев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ранее Немтырев сообщил «Р-Спорт», что Чупков выступит на ноябрьском чемпионате России по плаванию на короткой воде, но пропустит чемпионат Европы в Дании.