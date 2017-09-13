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13 сентября 2017, 15:35 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Немтырев: Чупков стартует на этапах КМ по плаванию в Пекине, Токио и Сингапуре

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира по плаванию Антон Чупков стартует на этапах Кубка мира в Пекине, Токио и Сингапуре, сообщил тренер спортсмена Александр Немтырев.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева.</em> Чемпион мира по плаванию Антон <span class=error>Чупков</span> стартует на этапах Кубка мира в Пекине Токио и Сингапуре сообщил тренер спортсмена Александр <span class=error>Немтырев</span>. Увеличить
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В Пекине соревнования пройдут 10—11 ноября, в Токио — 14—15 ноября, в Сингапуре — 18—19 ноября.

«Антон собирается выступить на этапах Кубка мира, но не на ближайших, а на последних трех — в Пекине, Токио и Сингапуре», — сказал Немтырев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ранее Немтырев сообщил «Р-Спорт», что Чупков выступит на ноябрьском чемпионате России по плаванию на короткой воде, но пропустит чемпионат Европы в Дании.
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МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира по плаванию Антон Чупков выступит на ноябрьском чемпионате России на короткой воде, но не будет квалифицироваться на чемпионат Европы, заявил тренер спортсмена Александр Немтырев.
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