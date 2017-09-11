Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30969179/
11 сентября 2017, 16:10 | Водные: Плавание | Lenta.Ru

Фелпс предложил Макгрегору 50 метров форы в заплыве

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору 50 метров форы в заплыве на 100 метров вольным стилем. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает The National.

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл <span class=error>Фелпс</span> предложил бойцу смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Конору</span> Макгрегору 50 метров форы в заплыве на 100 метров вольным стилем. Об этом в понедельник 11 сентября сообщает The National. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я лишь пошутил, когда предложил ему заплыв. Но если он хочет соревноваться, мне все равно. Я с ним проплыву. Если бы мы встретились через год, то я бы смог тренироваться год или шесть-восемь месяцев. Я бы смог проплыть за 48 секунд, если это будет необходимо. Я не видел, чтобы он выплывал из минуты. Так что я скорее всего выиграю даже с 50-метровым отставанием», — заявил Фелпс.

29 августа спортсмен предложил Макгрегору посоревноваться в заплыве на 100 метров и приложил изображение с афишей.

В июле Фелпс проиграл гонку белой акуле. После этого пользователи сети раскритиковали организаторов и обвинили их во лжи. Причиной недовольства зрителей стал тот факт, что американец соревновался лишь с компьютерной симуляцией хищника.

27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. Победитель заработал за бой более 300 миллионов долларов, ирландец получил порядка 100 миллионов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Пловец Вятчанин сможет выступать за сборную США по плаванию на любых турнирах

Пловец Вятчанин сможет выступать за сборную США по плаванию на любых турнирах

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американская федерация плавания подтвердила, что призер Олимпийских игр в Пекине Аркадий Вятчанин, ранее выступавший за Россию, сможет стартовать за США на любых соревнованиях.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса