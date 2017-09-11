Пловец Вятчанин сможет выступать за сборную США по плаванию на любых турнирах

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Международная федерация плавания подтвердила новое спортивное гражданство Вятчанина в августе.

«Аркадий от FINA получил разрешение сменить спортивное гражданство на американское. Теперь он вправе представлять США на любых международных соревнованиях», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации плавания США, отвечая на вопрос, будет ли возможным его участие в чемпионате мира-2018 по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Вятчанин в 2013 году после ряда конфликтов с руководством российского плавания и тренерским штабом сборной объявил о том, что сменит спортивное гражданство. Он пытался сменить спортивное гражданство с российского на сербское, но его запрос не был удовлетворен Международной федерацией плавания (FINA). В начале августа нынешнего года стало известно, что пловец получил американское гражданство.