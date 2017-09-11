Пловец Вятчанин сможет выступать за сборную США по плаванию на любых турнирах
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американская федерация плавания подтвердила, что призер Олимпийских игр в Пекине Аркадий Вятчанин, ранее выступавший за Россию, сможет стартовать за США на любых соревнованиях.
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Международная федерация плавания подтвердила новое спортивное гражданство Вятчанина в августе.
«Аркадий от FINA получил разрешение сменить спортивное гражданство на американское. Теперь он вправе представлять США на любых международных соревнованиях», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
Вятчанин в 2013 году после ряда конфликтов с руководством российского плавания и тренерским штабом сборной объявил о том, что сменит спортивное гражданство. Он пытался сменить спортивное гражданство с российского на сербское, но его запрос не был удовлетворен Международной федерацией плавания (FINA). В начале августа нынешнего года стало известно, что пловец получил американское гражданство.
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