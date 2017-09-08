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8 сентября 2017, 15:57 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Симонова заявила, что после дисквалификации вернется к стартам в конце сентября

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер чемпионатов Европы по плаванию россиянка Виталина Симонова, отбывшая дисквалификацию, заявила, что вернется к соревновательной практике в сентябре.

В июле 2016 года Симонова за употребление запрещенного вещества получила 4 года дисквалификации начиная с 29 июня 2015 года. Сама спортсменка заявила о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и настаивала на том, что умышленно не употребляла запрещенных веществ. В итоге в декабре 2016 года CAS сократил дисквалификацию спортсменки до двух лет.

«Собираюсь выступить на чемпионате России, но сначала первый старт будет 28—30 сентября — чемпионат области, затем будет зональный чемпионат и уже потом чемпионат страны», — сообщила Симонова корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ноябрьский чемпионат России по плаванию на короткой воде в Казани будет квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы в Дании.
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