Симонова заявила, что после дисквалификации вернется к стартам в конце сентября
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер чемпионатов Европы по плаванию россиянка Виталина Симонова, отбывшая дисквалификацию, заявила, что вернется к соревновательной практике в сентябре.
В июле 2016 года Симонова за употребление запрещенного вещества получила 4 года дисквалификации начиная с 29 июня 2015 года. Сама спортсменка заявила о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и настаивала на том, что умышленно не употребляла запрещенных веществ. В итоге в декабре 2016 года CAS сократил дисквалификацию спортсменки до двух лет.
«Собираюсь выступить на чемпионате России, но сначала первый старт будет
Ноябрьский чемпионат России по плаванию на короткой воде в Казани будет квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы в Дании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter