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8 сентября 2017, 12:37 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Колмогоров: Пловцы Хоменко и Пасынков выступят на этапах Кубка мира в Гонконге и Дохе

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы Илья Хоменко и Даниил Пасынков вошли в состав команды на этапы Кубка мира в Гонконге и Дохе, заявил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева.</em> Российские пловцы Илья <span class=error>Хоменко</span> и Даниил Пасынков вошли в состав команды на этапы Кубка мира в Гонконге и Дохе заявил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров. Увеличить
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Этап Кубка мира в Гонконге пройдет 30 сентября — 1 октября, в Дохе (Катар) — 4—5 октября.

«В состав команды на этапы, кроме ранее названных мной Владимира Морозова и Кирилла Пригоды, включены Илья Хоменко и Даниил Пасынков», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Завершится Кубок мира-2017 ноябрьскими этапами в Пекине, Токио и Сингапуре.
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