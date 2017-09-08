Колмогоров: Пловцы Хоменко и Пасынков выступят на этапах Кубка мира в Гонконге и Дохе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в рамках подготовки к чемпионату Европы на короткой воде проведет сборы в Анапе, на острове Бали (Индонезия) и в Токио. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала ТАСС.