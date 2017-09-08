Колмогоров: Пловцы Хоменко и Пасынков выступят на этапах Кубка мира в Гонконге и Дохе
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы Илья Хоменко и Даниил Пасынков вошли в состав команды на этапы Кубка мира в Гонконге и Дохе, заявил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.
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Этап Кубка мира в Гонконге пройдет 30 сентября — 1 октября, в Дохе (Катар) —
«В состав команды на этапы, кроме ранее названных мной Владимира Морозова и Кирилла Пригоды, включены Илья Хоменко и Даниил Пасынков», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Завершится Кубок мира-2017 ноябрьскими этапами в Пекине, Токио и Сингапуре.
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