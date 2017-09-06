Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на Бали

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Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.

«Буду тренироваться упорно и тяжело. Будет этап Кубка мира в Японии ( 14—15 ноября — прим. ТАСС), а перед ним планирую сборы в Анапе, потом на Бали, а затем в Токио. Проверяем разные варианты подготовки и акклиматизации к Олимпиаде», — сказала Ефимова после благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который прошел в среду на острове Русский в рамках Восточного экономического форума.