Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на Бали
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в рамках подготовки к чемпионату Европы на короткой воде проведет сборы в Анапе, на острове Бали (Индонезия) и в Токио. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала ТАСС.
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