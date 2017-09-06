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https://sport.mail.ru/news/swimming/30909928/
6 сентября 2017, 7:54 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на Бали

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в рамках подготовки к чемпионату Европы на короткой воде проведет сборы в Анапе, на острове Бали (Индонезия) и в Токио. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

<em>ВЛАДИВОСТОК 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. </em>Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия <span class=error>Ефимова</span> в рамках подготовки к чемпионату Европы на короткой воде проведет сборы в Анапе на острове Бали (Индонезия) и в Токио. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала ТАСС. Увеличить
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Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.

«Буду тренироваться упорно и тяжело. Будет этап Кубка мира в Японии (14—15 ноября — прим. ТАСС), а перед ним планирую сборы в Анапе, потом на Бали, а затем в Токио. Проверяем разные варианты подготовки и акклиматизации к Олимпиаде», — сказала Ефимова после благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который прошел в среду на острове Русский в рамках Восточного экономического форума.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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