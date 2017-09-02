Российская участница Олимпиады-2016 по плаванию будет тренироваться в США
Российская пловчиха Арина Опенышева, участвовавшая на Олимпиаде-2016 в
Рио-де-Жанейро, будет тренироваться в США, сообщает RT.
По информации издания «Весь спорт», Опенышева и еще одна россиянка Мария Асташкина будут учиться и тренироваться в американском Университете Луисвелля.
Опенышева становилась победительницей чемпионатов мира и Европы среду юниоров, а также семь раз завоевывала золотые медали на Европейских играх 2015 года в Баку.
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