Российская участница Олимпиады-2016 по плаванию будет тренироваться в США

По информации издания «Весь спорт», Опенышева и еще одна россиянка Мария Асташкина будут учиться и тренироваться в американском Университете Луисвелля.

Опенышева становилась победительницей чемпионатов мира и Европы среду юниоров, а также семь раз завоевывала золотые медали на Европейских играх 2015 года в Баку.