Тренер плавательного бассейна Воронежского госуниверситета установил рекорд России
Юрий Перин проплыл на спине 200 м за 2,29 минуты на чемпионате мира.
Тренер
Сотрудники Воронежского госуниверситета привезли семь медалей с Кубка России по плаванию в 2016 году. Юрий Перин взял три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине. Пловец также завоевал серебряную медаль в мужской комбинированной эстафете 4×50 м в составе воронежской команды «Спартак» и бронзовую медаль на дистанции 100 м.
Юрий Перин также проплыл 50-метровую дистанцию на спине за 30,91 секунды в июле 2015 года. Воронежский спортсмен взял «золото» на трех дистанциях — 25, 50 и 100 м.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter