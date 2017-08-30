Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30844316/
30 августа 2017, 15:17 | Водные: Плавание | РИА "Воронеж"

Тренер плавательного бассейна Воронежского госуниверситета установил рекорд России

Юрий Перин проплыл на спине 200 м за 2,29 минуты на чемпионате мира.

Тренер учебно-тренировочного плавательного бассейна Воронежского государственного университета Юрий Перин установил новый рекорд России по плаванию на спине для спортсменов от 50 до 54 лет. Воронежец проплыл 200 м за 2,29 минуты на чемпионате мира Masters в Будапеште, сообщила пресс-служба ВГУ в среду, 30 августа.

Сотрудники Воронежского госуниверситета привезли семь медалей с Кубка России по плаванию в 2016 году. Юрий Перин взял три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине. Пловец также завоевал серебряную медаль в мужской комбинированной эстафете 4×50 м в составе воронежской команды «Спартак» и бронзовую медаль на дистанции 100 м.

Юрий Перин также проплыл 50-метровую дистанцию на спине за 30,91 секунды в июле 2015 года. Воронежский спортсмен взял «золото» на трех дистанциях — 25, 50 и 100 м.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
29 августа

Третий детский Маршакфест стартует в Воронеже 28 октября

Космонавт сфотографировал Воронеж с борта МКС

Во всех воронежских школах и детсадах появятся системы видеонаблюдения