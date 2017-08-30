Польский спортсмен переплыл Балтийское море за 28,5 часа

Расстояние, которое преодолел спортсмен, составило 100 км. Эту дистанцию он проплыл за 28,5 часа. Как утверждают польские СМИ, это первое подобное достижение в мире.

Сообщается, что на всем отрезке пути спортсмена сопровождало небольшое судно. На некоторых участках высота волн достигала двух метров, температура воды была около 20 градусов.