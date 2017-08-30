Волгоградский пловец выиграл бронзу первенства мира

Участие в турнире приняли более 600 спортсменов от 14 до 18 лет. Волгоград в сборной России представлял только Максим Александров, и он сумел выиграть медаль. В составе эстафетной четверки на дистанции 4×200 м волгоградский пловец финишировал третьим, завоевав бронзу. Наша команда уступила только Венгрии и США.

Это не первая награда Александрова на международном уровне — в этом году он уже выигрывал несколько медалей на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, где и добыл путевку на чемпионат мира. Однако медаль соревнования планетарного масштаба — это совсем другой уровень. И будем надеяться, что для юного волгоградского пловца это только начало.