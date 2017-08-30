Казанский пловец Егор Куимов побил рекорд России на первенстве мира

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Соревнования прошли с 23 по 28 августа в Индианаполисе (США), в них приняли участие около 630 спортсменов (девушки 14−17 лет и юноши 15−18 лет) из 93 стран мира.

Воспитанник казанской спортшколы «Касатка» Егор Куимов стал серебряным призером с рекордом России — 51,16, побив прежнее высшее национальное достижение, которое принадлежало Евгению Коротышкину с 2009 года (51,26).

Также на первенстве Егор Куимов завоевал 2 место РФ (эстафета 4×100м комбинированная) и 3 место (эстафета 4×100м комбинированная смешанная) в составе сборной страны.

Как сообщает Комитет физической культуры и спорта Казани, всего россияне завоевали два «золота», четыре серебряные, семь бронзовых наград и стали шестыми в общекомандном зачете.

Сегодня Егор Куимов вместе с тренером прилетает в Казань.

Справка

Егор Куимов родился 4 июля 1999 года в Казани. С 2006 года занимается плаванием в ДЮСШ «Касатка». Тренирует спортсмена тренер высшей категории, «Отличник физической культуры РТ» Эдуард Гизатуллин.