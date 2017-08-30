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30 августа 2017, 11:00 | Водные: Плавание | Город Казань.KZN.RU

Казанский пловец Егор Куимов побил рекорд России на первенстве мира

(Город Казань KZN.RU, 30 августа). Казанский спортсмен Егор Куимов побил рекорд России на первенстве мира по плаванию.

Всего россияне завоевали 2 золота 4 серебряные 7 бронзовых наград и стали шестыми в общекомандном зачете. Увеличить
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Соревнования прошли с 23 по 28 августа в Индианаполисе (США), в них приняли участие около 630 спортсменов (девушки 14−17 лет и юноши 15−18 лет) из 93 стран мира.

Воспитанник казанской спортшколы «Касатка» Егор Куимов стал серебряным призером с рекордом России — 51,16, побив прежнее высшее национальное достижение, которое принадлежало Евгению Коротышкину с 2009 года (51,26).

Также на первенстве Егор Куимов завоевал 2 место РФ (эстафета 4×100м комбинированная) и 3 место (эстафета 4×100м комбинированная смешанная) в составе сборной страны.

Как сообщает Комитет физической культуры и спорта Казани, всего россияне завоевали два «золота», четыре серебряные, семь бронзовых наград и стали шестыми в общекомандном зачете.

Сегодня Егор Куимов вместе с тренером прилетает в Казань.

Справка

Егор Куимов родился 4 июля 1999 года в Казани. С 2006 года занимается плаванием в ДЮСШ «Касатка». Тренирует спортсмена тренер высшей категории, «Отличник физической культуры РТ» Эдуард Гизатуллин.
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Казанский пловец Егор Куимов побил рекорд России на первенстве мира

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