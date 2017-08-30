Фелпс бросил вызов Макгрегору

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«Все это разговоры… Давай посоревнуемся в плавании?», — написал Фелпс и приложил изображение с афишей заплыва.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All of this talk... Should we race as well?? <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA">@TheNotoriousMMA</a> <a href="https://t.co/l3JoMgb1qT">pic.twitter.com/l3JoMgb1qT</a></p>— Michael Phelps (@MichaelPhelps) <a href="https://twitter.com/MichaelPhelps/status/902564036012736513">29 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. После боя врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.

Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.