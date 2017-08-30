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30 августа 2017, 1:12 | Водные: Плавание | Lenta.Ru

Фелпс бросил вызов Макгрегору

Американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору. Запись 32-летний пловец сделал на своей странице в Twitter.

Американский пловец единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл <span class=error>Фелпс</span> бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля <span class=error>Конору</span> Макгрегору. Все это разговоры… Давай посоревнуемся в плавании? — написал <span class=error>Фелпс</span> в Twitter и приложил изображение с афишей заплыва. Увеличить
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«Все это разговоры… Давай посоревнуемся в плавании?», — написал Фелпс и приложил изображение с афишей заплыва.

27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. После боя врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.

Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.
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