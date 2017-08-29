Российский пловец Гирев победил на 100-метровке кролем на юниорском ЧМ в США

Гирев в финале проплыл дистанцию за 48,33 секунды, установив рекорд турнира. Вторым стал венгр Нандор Немет — 48,95. Третье место занял американец Мэттью Уилленбринг — 49,17.

Россиянин Никита Третьяков стал третьим на дистанции 200 метров в плавании на спине — 1.58,72. Первым финишировал испанец Уго Гонсалес (1.56,69), вторым — американец Карсон Фостер (1.57,87). Также Третьяков, Гирев, Евгений Сомов и Егор Куимов заняли второе место в комбинированной эстафете 4 по 100 метров — 3.36,30. Победу одержала команда США — 3.36,15. Третьими стали итальянцы — 3.36,44.

Ярослав Потапов занял третье место на дистанции 1500 метров вольным стилем — 15.09,18. Победу одержал американец Эндрю Абруццо — 15.06,48. Вторым стал другой представитель США Майкл Бринегар — 15.09,00.

Ирина Кривоногова с третьим временем проплыла 200 метров кролем — 1.58,51. Первой стала канадка Тэйлор Рак (1.57,08), второй — венгерка Айна Кесели (1.57,10).

Турнир в Индианаполисе проходил с 23 по 28 августа.