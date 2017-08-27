Россиянка Кирпичникова стала третьей на 400 м кролем на юниорском ЧМ в США
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Кирпичникова стала третьей на дистанции 400 метров кролем на юниорском чемпионате мира по плаванию в Индианаполисе (США).
В финале россиянка показала время 4 минуты 08,73 секунды. Золото завоевала венгерка Айна Кешели — 4.06,72. Третье место заняла аргентинка Делфина Пиньятьелло — 4.08,33.
Российские пловцы Иван Гирев, Петр Жихарев, Максим Александров и Мартин Малютин финишировали третьими в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем — 7.11,39. Победители пловцы из Венгрии — 7.10,95. Второе место заняли американцы — 7.10,96.
Турнир в Индианаполисе завершится 28 августа.
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