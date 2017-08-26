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26 августа 2017, 16:31 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Российские пловцы — вторые в комбинированной эстафете на Универсиаде

Россияне Роман Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников и Михаил Вековищев заняли второе место в комбинированной эстафете 4×100 метров на Всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе.

Победили пловцы из США, опередившие россиян на 1,58 секунды. Замкнули тройку призёров представители Японии.

Универсиада в Китайском Тайбэе завершится в среду, 30 августа.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4×100 м

1. США — 3.33,27.
2. Россия — 3.34,85.
3. Япония — 3.34,88.
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