Российские пловцы — вторые в комбинированной эстафете на Универсиаде
Россияне Роман Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников и Михаил Вековищев заняли второе место в комбинированной эстафете 4×100 метров на Всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе.
Победили пловцы из США, опередившие россиян на 1,58 секунды. Замкнули тройку призёров представители Японии.
Универсиада в Китайском Тайбэе завершится в среду, 30 августа.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4×100 м
1. США — 3.33,27.
2. Россия — 3.34,85.
3. Япония — 3.34,88.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter