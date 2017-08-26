Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30804766/
26 августа 2017, 15:25 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Российский пловец Осипенко взял бронзу на 400 м комплексом на Универсиаде

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Россиянин Александр Осипенко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Универсиаде в Тайбэе.

В финале Осипенко проплыл дистанцию за 4 минуты 16,63 секунды. Золото и серебро достались японцам — Дайе Сето (4.11,98, рекорд Универсиад) и Косуке Хагино (4.15,44) соответственно.

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
25 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам