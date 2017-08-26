Российский пловец Осипенко взял бронзу на 400 м комплексом на Универсиаде
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Россиянин Александр Осипенко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Универсиаде в Тайбэе.
В финале Осипенко проплыл дистанцию за 4 минуты 16,63 секунды. Золото и серебро достались японцам — Дайе Сето (4.11,98, рекорд Универсиад) и Косуке Хагино (4.15,44) соответственно.
Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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