Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 50 м вольным стилем

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Россиянин Егор Куимов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в третий соревновательный день на чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который проходит в Индианаполисе (США).