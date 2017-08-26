Пловец РФ Куимов взял серебро ЧМ среди юниоров на 100 м баттерфляем, Минаков — бронзу
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Россиянин Егор Куимов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в третий соревновательный день на чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который проходит в Индианаполисе (США).
В пятницу в финале Куимов уступил 0,08 секунды победителю венгру Кристофу Милаку, который проплыл дистанцию за 51,08 секунды, установив новый мировой рекорд среди юниоров. Бронза досталась еще одному российскому пловцу Андрею Минакову (отставание — 0,76 секунды).
Для сборной России медали Куимова и Минакова стали единственными в третий соревновательный день чемпионата мира, который продлится до 28 августа.
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