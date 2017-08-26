В пятницу в финале Куимов уступил 0,08 секунды победителю венгру Кристофу Милаку, который проплыл дистанцию за 51,08 секунды, установив новый мировой рекорд среди юниоров. Бронза досталась еще одному российскому пловцу Андрею Минакову (отставание — 0,76 секунды).

Для сборной России медали Куимова и Минакова стали единственными в третий соревновательный день чемпионата мира, который продлится до 28 августа.