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25 августа 2017, 18:07 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде в Тайбэе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус одержал победу в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом с результатом 27,39 сек. На десять сотых секунды он опередил серебряного призера Эрика Йоханнеса Скагиуса из Швеции — 27,49 сек. Третье место занял пловец из Германии Фабиан Швингеншлогл — 27,63 сек.

Ранее Илья Шиманович победил на дистанции 100 м брассом. В активе студенческой сборной Беларуси на Всемирной универсиаде уже четыре медали. Кроме двух золотых медалей Ильи Шимановича серебряные завоевали тяжелоатлетка Дарья Наумова и метатель молота Павел Борейша.

В медальном зачете команда располагается на 22-м месте. Лидируют по-прежнему атлеты из Республики Корея, на счету которых 61 награда.

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