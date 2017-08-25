Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде

Белорус одержал победу в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом с результатом 27,39 сек. На десять сотых секунды он опередил серебряного призера Эрика Йоханнеса Скагиуса из Швеции — 27,49 сек. Третье место занял пловец из Германии Фабиан Швингеншлогл — 27,63 сек.

Ранее Илья Шиманович победил на дистанции 100 м брассом. В активе студенческой сборной Беларуси на Всемирной универсиаде уже четыре медали. Кроме двух золотых медалей Ильи Шимановича серебряные завоевали тяжелоатлетка Дарья Наумова и метатель молота Павел Борейша.