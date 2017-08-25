Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Илья Шиманович завоевал вторую золотую медаль на Всемирной универсиаде в Тайбэе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус одержал победу в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом с результатом 27,39 сек. На десять сотых секунды он опередил серебряного призера Эрика Йоханнеса Скагиуса из Швеции — 27,49 сек. Третье место занял пловец из Германии Фабиан Швингеншлогл — 27,63 сек.
Ранее Илья Шиманович победил на дистанции 100 м брассом. В активе студенческой сборной Беларуси на Всемирной универсиаде уже четыре медали. Кроме двух золотых медалей Ильи Шимановича серебряные завоевали тяжелоатлетка Дарья Наумова и метатель молота Павел Борейша.
В медальном зачете команда располагается на 22-м месте. Лидируют
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