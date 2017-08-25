Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30797806/
25 августа 2017, 16:23 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4×200 м

Российские пловцы Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев стали бронзовыми призёрами на летней Универсиаде в Тайбэе в кролевой эстафете 4×200 м, проплыв её за 7.13,47.

Победу одержала сборная Японии (7.08,45), второе место заняли американцы.

Это 63-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 4×200 м

1. Япония — 7.08,45.
2. США — 7.12,19.
3. Россия (Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов, Михаил Вековищев) — 7.13,47.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?