Российские пловцы завоевали бронзу Универсиады в кролевой эстафете 4×200 м

Победу одержала сборная Японии (7.08,45), второе место заняли американцы.



Это 63-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 4×200 м

1. Япония — 7.08,45.

2. США — 7.12,19.

3. Россия (Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов, Михаил Вековищев) — 7.13,47.