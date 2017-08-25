Казахстанский пловец Дмитрий Баландин проиграл в финале Универсиады-2017

В финал Баландин квалифицировался с третьим результатом. Главными соперниками пловца значились американец Эндрю Уилсон и Илья Шиманович из Беларуси, которые первенствовали на дистанции 100 метров.

И быстрее всех оказался Шиманович, для которого это «золото» стало вторым на Универсиаде. Его время составило 27 секунд 39 сотых.

Вторым стал швед Эрик Скагиус — 27 секунд 49 сотых. Замкнул тройку призеров немец Фабиан Швайнгеншлоген с результатом 27 секунд 63 сотых.

Баландин стал пятым, показав 27 секунд 65 сотых.

Напомним, что на счету казахстанской команды три золотые награды. На первую ступень пьедестала поднимались штангисты Альберт Линдер, Айдар Казов и Денис Уланов.

Серебряные медали завоевали таеквондистка Жансель Дениз, тяжелоатлеты Карина Горичева и Рустем Сыбай. «Бронза’на счету дзюдоистов Галбадрах Отгонцэцэг, Рустама Ибраева и Бекадила Шаймерденова, еще одного представителя тяжелой атлетики Арли Чонтея.

В свою очередь Баландин принес сборной «серебро» и две «бронзы».