Пловец Ларин стал бронзовым призёром Универсиады в плавании на 200 м на спине

Первенствовал в этой дисциплине литовец Данас Рапсис, добравшийся до финиша за 1.56,52. Серебряную медаль завоевал американец Остин Катц (1.56,70).



Это 62-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Мужчины. Спина. 200 м

1. Данас Рапсис (Литва) — 1.56,52.

2. Остин Катц (США) — 1.56,70.

3. Роман Ларин — 1.57,29…

5. Андрей Шабасов (оба — Россия) — 1.58,16.