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25 августа 2017, 15:53 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Пловец Ларин стал бронзовым призёром Универсиады в плавании на 200 м на спине

Российский пловец Роман Ларин стал бронзовым призёром на летней Универсиаде в Тайбэе в плавании на 200 метров на спине, преодолев эту дистанцию за 1.57,29.

Первенствовал в этой дисциплине литовец Данас Рапсис, добравшийся до финиша за 1.56,52. Серебряную медаль завоевал американец Остин Катц (1.56,70).

Это 62-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Спина. 200 м

1. Данас Рапсис (Литва) — 1.56,52.
2. Остин Катц (США) — 1.56,70.
3. Роман Ларин — 1.57,29…
5. Андрей Шабасов (оба — Россия) — 1.58,16.
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