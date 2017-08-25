Пловец Ларин стал бронзовым призёром Универсиады в плавании на 200 м на спине
Российский пловец Роман Ларин стал бронзовым призёром на летней Универсиаде в Тайбэе в плавании на 200 метров на спине, преодолев эту дистанцию за 1.57,29.
Первенствовал в этой дисциплине литовец Данас Рапсис, добравшийся до финиша за 1.56,52. Серебряную медаль завоевал американец Остин Катц (1.56,70).
Это 62-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Спина. 200 м
1. Данас Рапсис (Литва) — 1.56,52.
2. Остин Катц (США) — 1.56,70.
3. Роман Ларин — 1.57,29…
5. Андрей Шабасов (оба — Россия) — 1.58,16.
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