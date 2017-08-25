Он преодолел дистанцию за 51,81 секунды.

Украинец Андрей Хлопцов проиграл ему 0,10 секунды, а бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш — 0,15.



Это 60-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Мужчины. Баттерфляй. 100 м

1. Александр Садовников (Россия) — 51,81.

2. Андрей Хлопцов (Украина) — 51,91.

3. Энрике Де Соуза Мартиньш (Бразилия) — 51,96.