Садовников — чемпион Универсиады в плавании баттерфляем на 100 м
Российский пловец Александр Садовников победил на летней Универсиаде в Тайбэе в плавании на 100 м баттерфляем.
Он преодолел дистанцию за 51,81 секунды.
Украинец Андрей Хлопцов проиграл ему 0,10 секунды, а бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш — 0,15.
Это 60-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 14 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Баттерфляй. 100 м
1. Александр Садовников (Россия) — 51,81.
2. Андрей Хлопцов (Украина) — 51,91.
3. Энрике Де Соуза Мартиньш (Бразилия) — 51,96.
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