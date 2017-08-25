Бренди с яйцами. Как победить Ла-Манш и проиграть Ниагаре
Мэтью Уэбб вплыл в историю, но погиб при попытке совершить невозможное.
25 августа 1875 года британец Мэтью Уэбб, имевший косвенное отношение к России, переплыл
100 фунтов за утопленника с «России»
У Мэтью Уэбба, который был вторым сыном хирурга из города Доули, с раннего детства была тяга к воде. В семь лет он научился плавать, а через пять лет ушёл из школы в мореходное училище. Уэбб был юнгой, матросом, дослужился до помощника капитана. В этом качестве он ходил на пароходе «Россия», который курсировал между
Он пробыл в ледяной воде около 40 минут, пока его самого не пришлось вытаскивать. Попытка спасения оказалась неудачной — матрос утонул. Но пассажиры парохода, впечатлённые мужеством офицера, собрали деньги и вручили Уэббу 100 фунтов. По возвращении в Англию Уэбб был награждён медалью Королевского гуманитарного общества. А ровно за 10 лет до этого будущий рекордсмен спас своего старшего брата Томаса, который не умел плавать и упал в реку.
Цель —
Уэбб дослужился до капитана и командовал судном «Изумруд», когда вдруг узнал о попытках смельчаков переплыть
Он проводил многочасовые тренировки в Дувре, откуда намерен был стартовать в августе 1875 года. Уэбб сделал несколько заплывов, стартуя с Адмиралтейского пирса. Самым длинным был заплыв на 11 миль. Затем он вернулся в Лондон и по Темзе проплыл 18 миль, а 19 июля вновь добрался до Дувра, откуда доплыл в Рамсгейт — это 19,5 мили. Уэбба подхлёстывало то обстоятельство, что 28 мая 1875 года американец Пол Бойтон пересёк
Против волн и медуз
Уэбб отправился в исторический заплыв 12 августа, предварительно обмазав себя густым слоем жира. Однако через восемь часов он был вынужден сдаться
Уэбб плыл стилем, который сейчас можно назвать брассом.
Уэбб пробыл в воде чуть меньше 22 часов. Зато 25 августа 1875 года он стал знаменит на весь мир. Восстановление после заплыва заняло примерно месяц.
Водные фокусы
К морской службе он больше не вернулся, хотя во всём мире его звали исключительно капитан Уэбб. Он стал профессиональным пловцом, зарабатывая на различных водных шоу на выносливость.
В мае 1879 года в Лондоне в закрытом бассейне он выиграл соревнования, целью которых было проплыть наибольшее расстояние. Уэбб проплыл 74 мили, намного опередив всех конкурентов. В августе того же года в Манхэттене он победил в заплыве на 10 миль, но на самом деле проплыл 16 — сказывалось действие прилива.
В Бостоне он продемонстрировал невиданный по тем временам трюк на выносливость, держась на воде в бассейне в течение 128 часов. Подобные трюки Уэбб совершал до 1883 года, прилично на этом зарабатывая.
Смерть в водовороте
Последним водным трюком Уэбба стала попытка преодолеть Ниагарский водопад. Его отговаривали от этой самоубийственной затеи, но капитан был непреклонен. Уэбб не скрывал, что хочет побороться за огромный призовой фонд в 10 тысяч долларов, который железнодорожные компании США и Канады назначили за преодоление реки Ниагары под водопадом.
Заплыв был назначен на 21 июля 1883 года. Железнодорожные компании готовы были бесплатно довезти до места старта около десятка тысяч зрителей, но Уэбб перенёс мероприятие на три дня, чтобы более детально изучить характер течения и водоворота. Но за его попыткой победить природу в итоге наблюдали лишь несколько сотен человек. Уэбб поплыл по Ниагаре на небольшой лодке, которой правил местный паромщик Джон Макклей.
Тот потом рассказывал, что до последнего пытался отговорить Уэбба от затеи, но смельчак нырнул в реку. Последний заплыв капитана Уэбба продолжался около 10 минут. Он почти поборол водоворот и даже показал руками, что с ним всё в порядке, однако почти тут же его затянуло обратно. Тело Уэбба нашли спустя четыре дня. Вскрытие показало, что он не утонул, а погиб от сильнейшего удара о подводные камни. Он погиб, оставшись в памяти людей величайшим пловцом своего времени.
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