Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассом
ТАСС, 24 августа. Россиянка Мария Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 метров брассом.
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Она показала результат 2 минуты 24,73 секунд. Золото завоевала японка Канако Ватанабэ (2.24,15), серебро в активе Татьяны Шенмакер из ЮАР (2.24,61).
Еще одна россиянка Софья Андреева показала восьмой результат (2.30,01).
Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 53 медали — 12 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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