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24 августа 2017, 15:14 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассом

ТАСС, 24 августа. Россиянка Мария Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 метров брассом.

Золото завоевала японка Канако Ватанабэ серебро в активе Татьяны Шенмакер из ЮАР. Увеличить
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Она показала результат 2 минуты 24,73 секунд. Золото завоевала японка Канако Ватанабэ (2.24,15), серебро в активе Татьяны Шенмакер из ЮАР (2.24,61).

Еще одна россиянка Софья Андреева показала восьмой результат (2.30,01).

Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 53 медали — 12 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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