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24 августа 2017, 9:33 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Россиянки стали вторыми в эстафете 4×200 м кролем на юниорском первенстве мира в США

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Россиянки Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василиса Буйная и Анастасия Кирпичникова стали вторыми в эстафете 4×200 м вольным стилем на юниорском первенстве мира в Индианаполисе (США).

В среду россиянки проплыли дистанцию за 7 минут 57,33 секунды. Победила команда Канады (7.51,47), третьими стали японки (8.02,09).

Турнир завершится 28 августа.
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