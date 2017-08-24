Россиянки стали вторыми в эстафете 4×200 м кролем на юниорском первенстве мира в США
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт. Россиянки Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василиса Буйная и Анастасия Кирпичникова стали вторыми в эстафете 4×200 м вольным стилем на юниорском первенстве мира в Индианаполисе (США).
В среду россиянки проплыли дистанцию за 7 минут 57,33 секунды. Победила команда Канады (7.51,47), третьими стали японки (8.02,09).
Турнир завершится 28 августа.
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