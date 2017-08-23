Россиянки стали чемпионками Универсиады в кролевой эстафете 4×200 м

Золото было завоёвано в упорнейшей борьбе с командой США, которую российская сборная опередила на 0,04 секунды. Бронзовые медали завоевали японки.

Это 39-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 8 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Плавание. Женщины. Вольный стиль. 4×200 м

1. Россия (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова, Арина Опенышева) — 7.55,28.

2. США — 7.55,32.

3. Япония — 7.59,59.