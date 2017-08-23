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https://sport.mail.ru/news/swimming/30773397/
23 августа 2017, 16:22 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Россиянки стали чемпионками Универсиады в кролевой эстафете 4×200 м

Россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева стали чемпионками летней Универсиады в Тайбэе в кролевой эстафете 4×200 м.

Золото было завоёвано в упорнейшей борьбе с командой США, которую российская сборная опередила на 0,04 секунды. Бронзовые медали завоевали японки.

Это 39-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 8 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Женщины. Вольный стиль. 4×200 м
1. Россия (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова, Арина Опенышева) — 7.55,28.
2. США — 7.55,32.
3. Япония — 7.59,59.
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