Пловец Гадиров — бронзовый призёр Универсиады на 200 м брассом
Российский пловец Рустам Гадиров стал бронзовым призёром летней Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 м брассом.
Он добрался до финиша за 2 минуты, 9 целых 72 сотых секунды. Две десятые Гадирову проиграл его соотечественник Михаил Доринов. Чемпионом стал американец Эндрю Уилсон, второе место занял Дмитрий Баландин, представляющий Казахстан
Это 38-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 7 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Брасс. 200 м
1. Эндрю Уилсон (США) — 2.08,45.
2. Дмитрий Баландин (Казахстан) — 2.09,70.
3. Рустам Гадиров — 2.09,72.
4. Михаил Доринов (оба — Россия) — 2.09,92.
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