Дмитрий Баландин вырвал «серебро» Универсиады-2017 у двух россиян

Олимпийский чемпион преодолел первые 50 метров «двухсотметровки» с седьмым результатом. На отсечке 100 метров он был шестым. Через 50 метров ему удалось улучшить позицию на одну строчку.

Решающими же стали последние 50 метров, где Баландин сумел вырвать серебряную медаль у двух россиян, которые проиграли ему буквально несколько сотых. Финишное время казахстанца составило 2 минуты 9 секунд 70 сотых.

Победу же праздновал американский пловец Эндрю Уилсон. Его результат — 2 минуты 8 секунд 45 сотых. Третье место завоевал россиянин Рустам Гадиров — 2 минуты 9 секунд 72 сотых.

Эта медаль стала второй для Баландина на этой Универсиаде. Ранее пловец стал третьим на дистанции 100 метров брассом.

Добавим, что на счету казахстанской команды три золотые награды. На первую ступень пьедестала поднимались штангисты Альберт Линдер, Айдар Казов и Денис Уланов.

Серебряную медаль, как и Баландин, завоевала тяжелоатлетка Карина Горичева. У дзюдоистов Галбадрах Отгонцэцэг, Рустама Ибраева и Бекадила Шаймерденова — «бронза». Также бронзовую медаль завоевал еще один представитель тяжелой атлетике Арли Чонтей.