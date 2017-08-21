Белорусская сборная завоевала золотую медаль на Всемирной летней универсиаде

На дистанции 100 м брассом студент-спортсмен Белорусского государственного университета физической культуры Илья Шиманович открыл победный счет. Он поднялся на высшую ступень пьедестала совместно с американским спортсменом Эндрю Уилсоном, показавшим такой же результат — 1 мин. 00,15 сек. Третье место досталось атлету из Казахстана Дмитрию Баландину — 1 мин. 00,17 сек.

Всемирная летняя универсиада завершится 30 августа в городе Тайбэй (Тайвань). За награды соревнования сразятся свыше 7,6 тыс. атлетов из 142 стран. Всего будет разыграно 275 комплектов наград среди 21-го вида спорта, из них в водных видах — 42 комплекта медалей. Команду Беларуси представляют 34 атлета из 13 вузов страны. Белорусы участвуют в состязаниях по 9 видам спорта: фехтовании, тяжелой атлетике, таэквондо, плаванию, роллер-спорту, настольному теннису, легкой атлетике, ушу и художественной гимнастике. В составе белорусской команды прославленная спортсменка Дарья Наумова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в соревнованиях по тяжелой атлетике. В сборной также Эльвира Герман — неоднократный призер международных соревнований по легкой атлетике в барьерном беге. Среди спортсменов и Павел Борейша — серебряный призер Всемирной летней универсиады-2015 в метании молота, а также другие опытные атлеты.