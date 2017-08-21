Белорусская сборная завоевала золотую медаль на Всемирной летней универсиаде
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная завоевала первую золотую медаль на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанции 100 м брассом
Всемирная летняя универсиада завершится 30 августа в городе Тайбэй (Тайвань). За награды соревнования сразятся свыше 7,6 тыс. атлетов из 142 стран. Всего будет разыграно 275 комплектов наград среди 21-го вида спорта, из них в водных видах — 42 комплекта медалей. Команду Беларуси представляют 34 атлета из 13 вузов страны. Белорусы участвуют в состязаниях по 9 видам спорта: фехтовании, тяжелой атлетике, таэквондо, плаванию,
На предыдущей двадцать восьмой Всемирной летней универсиаде, которая прошла в Кванджу (Республика Корея), сборная Беларуси заняла 16-е место. Тогда белорусские
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