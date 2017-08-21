Пловец Баландин выиграл «бронзу» Универсиады-2017
Казахстанец Дмитрий Баландин стал бронзовым призером Летней Универсиады, которая проходит в Тайбэе, сообщает Sports.kz.
Он стал третьим в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом, показав время 1 минуту и 17 сотых секунды. Победили в этой дисциплине белорус Илья Шиманович и американец Эндрю Лоуренс Уилсон, показавшие одинаковое время.
Летняя Универсиада-2017. Тайбэй (Китай)
Плавание. Мужчины. Брасс. 100 метров.
1. Илья Шиманович (Беларусь) — 1:00.15
2. Эндрю Лоуренс Уилсон (США) — 1:00.15
3. Дмитрий Баландин (Казахстан) — +0.02.
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