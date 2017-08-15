Чуть больше года назад пловец Дмитрий Баландин шокировал весь мир, выиграв золото Олимпийских игр-2016 на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:07,46. Казахстанец ранее показывал похожий результат на Азиатских играх, проплыв 200-ку за 2:07,67. В нынешнем сезоне Баландин будто не похож сам на себя. На чемпионате мира, завершившемся в Будапеште три недели назад, казахстанец на 200-ке показал в полуфинале 2:09.69, что не позволило ему попасть в решающий заплыв.

Аналогичный спад результатов зафиксирован у спортсмена и на другой дистанции — 100 метров брассом.

«Результаты действительно ухудшились. Этот год был сильно насыщен различными мероприятиями, времени на подготовку не хватило немного, что отразилось на результатах», — говорит Дмитрий Баландин.

Сейчас олимпийский чемпион отправляется в составе студенческой сборной на летнюю Универсиаду, которая стартует 19 августа в китайском Тайбэе.

«Конечно, тяжело спустя три недели после чемпионата мира ехать на еще один старт. Но в 2015 году было примерно столько же времени перерыва между Универсиадой и чемпионатом мира, только тогда вначале была Универсиада», — говорит Баландин.

Спортсмен отмечает, что сейчас чувствует себя лучше и ожидает более высоких результатов в первую очередь в плане времени.

«По ощущениям в воде плывется лучше, чем во время чемпионата мира. Было три недели после чемпионата мира, надеюсь, что сейчас все получится. Я не знаю, кто будет моим соперником на Универсиаде, скорее всего, молодые спортсмены. Главный соперник — я сам», — сказал олимпийский чемпион.

Спортсмен продолжает службу в армии, в сентябре закончится срок его службы. Дмитрий говорит, что в «Динамо», куда его определили, создают все условия для прохождения службы без отвлечения от занятий спортом.

Летняя Универсиада пройдет в китайском Тайбэе с 19 по 30 августа. Дмитрий Баладин выступит на трех дистанциях- 50, 100 и 200 метров брассом.