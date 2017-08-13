Пловец Красных не выступит на оставшихся этапах КМ и будет готовиться к отбору на ЧЕ
Призер чемпионата мира по плаванию Александр Красных заявил, что не выступит на оставшихся этапах Кубка мира и сосредоточится на подготовке к чемпионату Европы по плаванию на короткой воде.
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Красных на этапе Кубка мира в Эйндховене в пятницу победил на дистанции 400 м вольным стилем.
«У меня будет время отдохнуть перед отбором на чемпионат Европы. Дальнейшие кластеры Кубка мира пропущу, буду готовиться к отбору. Плыл в Эйндховене, наверное, на автопилоте. На самом деле уже устал от стартов», — сказал Красных, который перед европейским кластером этапов Кубка мира завоевал две медали чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Дании (
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