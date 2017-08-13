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13 августа 2017, 12:07 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Пловец Павел Санкович занял первое место на этапе Кубка мира в Нидерландах

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на третьем этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Эйндховене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он установил национальный рекорд на дистанции 50 м на спине проплыв с результатом 2284. Предыдущий рекорд также принадлежал Павлу <span class=error>Санковичу</span> (2301) и был установлен в 2016 году. Увеличить
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Он установил национальный рекорд на дистанции 50 м на спине, проплыв с результатом 22,84. Предыдущий рекорд также принадлежал Павлу Санковичу (23,01) и был установлен в 2016 году. В призерах также немец Эрик Кристиан Динер (23,31 сек.) и японец Масаки Канеко (23,55 сек.). Четвертое место на этой же дистанции занял белорус Виктор Стаселович (23,63 сек.).

Еще одну медаль в копилку белорусской команды принес Илья Шиманович: в решающем заплыве на 50 м брассом он стал третьим — 26,10 сек. Первым финишировал Камерон ван дер Бург из ЮАР (25,63 сек.), вторым — россиянин Кирилл Пригода (26,00 сек.).

В финале на дистанции 100 м баттерфляем также в шаге от пьедестала финишировал Евгений Цуркин (50,13 сек.), Егор Додолев занял шестое место (51,03 сек.). Первое место занял Чад ле Кло из ЮАР (49,09 сек.), второе — итальянец Маттео Риволта (49,54 сек), бронзовую награду завоевал американец Том Шелдс (49,70).

Кубок мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится уже осенью в Азии. 30 сентября мировая плавательная серия пройдет в Гонконге, 4 октября в Дохе (Катар) состоится очередной этап. В ноябре Кубок мира по плаванию будет проводиться в Пекине, Токио и Сингапуре.

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Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаванию

Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаванию

ТАСС, 12 августа. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 200 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд. Шестрем показала время 1 минута 50,43 секунды.
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