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12 августа 2017, 22:19 | Водные: Плавание | ТАСС

Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаванию

ТАСС, 12 августа. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 200 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд. Шестрем показала время 1 минута 50,43 секунды.

Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаванию - Фото Увеличить
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Предыдущий рекорд на этой дистанции также принадлежал шведке (1.50,75), она установила его на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в 2014 году в Дохе. В пятницу Шестрем обновила свое же мировое достижение на дистанции 100 м вольным стилем (50,58).

Олимпийская чемпионка итальянка Федерика Пеллегрини заняла второе место (1.51,83), третьей стала голландка Фемке Хемскерк (1.52,24), которая также является победительницей Олимпийских игр.

Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира 2017 года в Будапеште она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.
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Бельмонте установила мировой рекорд в плавании на короткой воде на 400 м комплексом

Бельмонте установила мировой рекорд в плавании на короткой воде на 400 м комплексом

ТАСС, 12 августа. Испанка Мирея Бельмонте заняла первое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд.
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