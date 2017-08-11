Шведка Шестрем установила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем на этапе КМ по плаванию

Шестрем показала время 50,58 секунды. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции также принадлежал шведке (50,77), она установила его на этапе Кубка мира в Москве 3 августа.

Голландка Раноми Кромовидьойо заняла второе место (51,19). Третьей стала австралийка Кейт Кэмпбелл (51,75).

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.