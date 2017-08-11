Тарасевич вышел в финал этапа КМ в Эйндховене на дистанции 100 м на спине
В Эйндховене (Нидерланды) стартовал третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.
Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, двукратный призёр чемпионата Европы 2016 года россиянин Григорий Тарасевич вышел в финал соревнований на 100 м на спине с третьим результатом — 51,53 секунды. Лучшим в квалификации стал представитель Японии Масаки Канеко — 51,08.
Первый этап Кубка мира прошёл в Москве (Россия), второй — в Берлине (Германия). Четвёртый этап соревнований состоится в сентябре в Дохе (Катар).
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