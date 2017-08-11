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11 августа 2017, 12:57 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Пригода вышел в финал этапа КМ на 50 м брассом, Морозов — на 100 м комплексом

В Эйндховене (Нидерланды) продолжается третий этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде.

В Эйндховене (Нидерланды) продолжается третий этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Увеличить
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Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года россиянин Кирилл Пригода вышел в финал соревнований на дистанции 50 м брассом с третьим результатом (26,21 секунды). Лучшим в квалификации стал южноафриканец Камерон ван дер Бург (25,96). Чемпион мира россиянин Антон Чупков был дисквалифицирован.

Призёр Олимпийских игр Владимир Морозов вышел в финал на дистанции 100 м комплексом с четвёртым результатом (53,01). Первым стал представитель Гонконга Кеннет То (52,35).
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