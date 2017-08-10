«Если Вятчанин отберется, станет олимпийским чемпионом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Аркадий Вятчанин стал гражданином США и решил продолжить профессиональную карьеру, защищая цвета своей новой страны. В среду, 9 августа, Вятчанин сказал, что теперь ждет ответа от Международной федерации водных видов спорта (FINA).

«Выступать (за сборную США) собираюсь, если попаду в команду. Жду ответа от FINA», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

Аркадий быстро начал показывать выдающиеся результаты в плавании на спине. Первые успехи пришли к Вятчанину еще в 2003 году, когда на чемпионате мира в Барселоне он выиграл два серебра — в стометровке на спине и в комплексной эстафете в составе сборной России. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине к пловцу пришел самый громкий успех — бронза на 100 м и 200 м на спине. Спортсмен также четырежды завоевывал золото чемпионатов Европы в разные годы.

Через год после успеха на Олимпиаде Вятчанин был вынужден перенести сразу несколько операций на глазах, из-за чего пропустил много соревнований и крайне неудачно выступил на чемпионате России 2010 года.

С тех пор никаких высоких результатов на престижных международных соревнованиях болельщики от Вятчанина не видели, а весной 2013 года грянул гром.

На финале Кубка России в Казани пловец объявил о своем решении завершить выступление за сборную России и сменить спортивное гражданство.

Это произошло четыре года назад, и с тех пор Вятчанин ни разу не вышел на старт международных соревнований под эгидой FINA. Известно, что в 2013 году произошел конфликт пловца с руководством Всероссийской федерации плавания (ВФП) и тренерским штабом сборной. Подробностей произошедшего никто не разглашал, но пловец твердо решил выступать за другую страну.

Через два года Вятчанин принял сербское гражданство и хотел выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако FINA не дала согласия спортсмену представлять Сербию из-за нарушений правил при переходе в сборную другой страны.

Этим летом стало известно, что пловец принял гражданство США и готов бороться за попадание в сборную страны.

Теперь остается дождаться решения международной федерации.

О перспективах Вятчанина в Америке рассказал «Газете.Ru» серебряный призер Олимпиады в Лондоне на дистанции 100 м баттерфляем, президент Федерации плавания города Москвы и бывший партнер Аркадия по сборной Евгений Коротышкин. Он отметил, что в этот раз проблем с решением FINA быть не должно.

— Тут проблем никаких уже нет. Он сидел, скажем так, на временном карантине, когда переходил в другую страну. Карантин был проблем, потому что были допущены некоторые ошибки с переходом в Сербию.

Сейчас он стал гражданином США, и никаких проблем у него нет. Он уже может выступать за Соединенные Штаты.

— Каковы шансы Вятчанина на попадание в такую сильную сборную и в таком серьезном для плавания возрасте?

— Да, ему надо пройти отбор и показать необходимые секунды. Надо понимать, что отобраться в Америке и на тех дистанциях, на которых Аркадий плавает, будет не так легко.

Вполне возможно, что ему это никогда больше не удастся. Но если получится, тогда он станет олимпийским чемпионом.

Что касается возраста, то возможно показывать в его годы высокие результаты. Если брать спринтеров, то есть пример американца Энтони Эрвина, которому уже 36 лет (Эрвин победил на ОИ-2016 на дистанции 50 м вольным стилем — прим. «Газеты.Ru»). Но он выходит на старт и выигрывает. Однако спринт — это одно, а длинный спринт — другая специфика. Поэтому тут не факт, что будет все легко и просто.

Если у нас на чемпионате России отобраться в финал можно легким наскоком, то в США придется и предварительные заплывы, и полуфиналы, и финал плыть по максимальным результатам.

Поэтому правила игры несколько другие.

— В эти дни проходит Открытый чемпионат США, и он выиграл дистанцию 100 м с результатом 53,91 секунды. На чемпионате мира ему бы не хватило буквально сотых долей, чтобы пробиться в финал. Как вы оцениваете этот результат?

— Если Аркадий будет стабильно попадать в первую двойку на национальных соревнованиях, то у него будет шанс поехать и на чемпионат мира, и на Олимпиаду вместе со сборной. Там команда выступает расширенным составом. Утром в предварительных стартах плывут одни спортсмены, вечером в финале могут быть замены на более сильных пловцов.

Главное, что и те, и другие при выигрыше становятся олимпийскими чемпионами. Здесь я вижу шанс на медали на высочайшем уровне. И как мы видим, он уже сделал свои инвестиции.

— Кто, на ваш взгляд, стал инициатором того конфликта 2013 года, либо это было обоюдное нежелание идти навстречу?

— Я думаю, что это было обоюдно. Это был конфликт, который не смогли разрешить, поэтому мы получили то, что имеем — потеряли спортсмена.

Любопытно, что на упомянутом Открытом чемпионате США по плаванию Вятчанин стал вторым на дистанции 200 м и победителем на стометровке на спине и получил очень высокие шансы отобраться в сборную США. Чтобы войти в состав американской сборной по плаванию, спортсмен должен был показать в текущем сезоне результат, входящий в шестерку сильнейших среди всех американских пловцов.

На двухсотметровке Аркадий остановил секундомер на отметке 1.57,13, а стометровку проплыл за 53,91 секунды, и оба этих результата стали пятыми среди представителей США в сезоне.

Однако пока еще рано успокаиваться. В расчет берутся секунды, показанные на следующих турнирах: чемпионат мира в Будапеште, чемпионат США, Универсиада в Тайбэе и Открытый чемпионат США. Из четырех турниров три уже завершились, а Универсиада пройдет с 19 по 30 августа. И если после студенческих игр, время Вятчанина останется в шестерке, то он получит право представлять свою новую сборную. Дело за малым — получить разрешение FINA.