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https://sport.mail.ru/news/swimming/30641343/
10 августа 2017, 11:40 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Российский пловец Колесников обновил юниорский рекорд мира на стометровке на спине

Российский пловец Климент Колесников обновил юниорский рекорд мира на дистанции 100 метров в плавании на спине во время соревнований Energy for Swim в Риме.

Российский пловец <span class=error>Климент</span> Колесников обновил <span class=error>юниорский</span> рекорд мира на дистанции 100 метров в плавании на спине во время соревнований Energy for <span class=error>Swim</span> в Риме. Увеличить
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Колесников в среду проплыл эту дистанцию за 53,35 секунды, обновив тем самым юниорский рекорд мира, установленный им в июле на чемпионате мира в Будапеште (53,38).

В Риме в заплыве на стометровке Колесников опередил олимпийского чемпиона и рекордсмена мира на этой дистанции Райана Мерфи из США (53,37), а также двукратного чемпиона мира австралийца Митчелла Ларкина (53,82).

На чемпионате мира в Будапеште лидер юниорской сборной России Колесников остановился в шаге от медали на дистанции 200 м на спине, где стал 4-м.
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