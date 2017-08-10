Российский пловец Колесников обновил юниорский рекорд мира на стометровке на спине
Российский пловец Климент Колесников обновил юниорский рекорд мира на дистанции 100 метров в плавании на спине во время соревнований Energy for Swim в Риме.
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Колесников в среду проплыл эту дистанцию за 53,35 секунды, обновив тем самым юниорский рекорд мира, установленный им в июле на чемпионате мира в Будапеште (53,38).
В Риме в заплыве на стометровке Колесников опередил олимпийского чемпиона и рекордсмена мира на этой дистанции Райана Мерфи из США (53,37), а также двукратного чемпиона мира австралийца Митчелла Ларкина (53,82).
На чемпионате мира в Будапеште лидер юниорской сборной России Колесников остановился в шаге от медали на дистанции 200 м на спине, где стал 4-м.
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