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9 августа 2017, 10:31 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Аркадий Вятчанин ждет ответа от FINA по возможности выступать за сборную США

Пловец Аркадий Вятчанин сообщил агентству «Р-Спорт», что ждет ответа от Международной федерации плавания (FINA) по возможности выступать за сборную США.

Пловец Аркадий <span class=error>Вятчанин</span> сообщил агентству Р-Спорт что ждет ответа от Международной федерации плавания (<span class=error>FINA</span>) по возможности выступать за сборную США. Увеличить
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Ранее Вятчанин покинул российскую сборную после ряда конфликтов с руководством и тренерским штабом и пытался сменить спортивное гражданство с российского на сербское, но его запрос не был удовлетворен Международной федерацией плавания (FINA). В начале августа нынешнего года стало известно, что пловец получил американское гражданство.

«Выступать (за сборную США) собираюсь, если попаду в команду. Жду ответа от FINA», — сообщил Вятчанин корреспонденту агентства.

33-летний Вятчанин является четырехкратным чемпионом Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине он завоевал две бронзы — в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.
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