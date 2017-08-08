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8 августа 2017, 14:26 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Пригода — второй в общем зачёте Кубка мира после двух этапов

В Берлине (Германия) завершился второй этап Кубка мира по плаванию.

В Берлине (Германия) завершился второй этап Кубка мира по плаванию. Увеличить
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В общем зачёте лидируют южноафриканец Чад Ле Кло и шведка Сара Шёстрём. Россиянин Кирилл Пригода занимает второе место. Третий этап Кубка мира состоится 10—11 августа в Эйндховене (Нидерланды).

Плавание. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Чад Ле Кло (ЮАР) — 99 очков.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 63.
3. Камерон ван дер Бург (ЮАР) — 57.

Женщины
1. Сара Шёстрём (Швеция) — 169.
2. Катинка Хоссу (Венгрия) — 137.
3. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) — 101.
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